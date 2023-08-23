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После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода

Среда, 23 августа 2023, 18:31 - Лия Ильченко

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын разрешил регулярные полёты в две дружественные КНДР страны — Китай и Россию, и наблюдатели связывают это с опасениями массового голода.

 Об этом пишет Bild.

"На протяжении последних трёх лет граждане Северной Кореи жили в полнейшей изоляции: такие меры были введены под предлогом пандемии коронавируса. Теперь северокорейский диктатор Ким Чен Ын разрешил регулярные полёты в две дружественные КНДР страны — Китай и Россию", - сообщает издание. 

Некоторые наблюдатели связывают такое поведение северокорейских властей с последствиями тропического шторма Ханун, который повредил много объектов инфраструктуры и затопил сельскохозяйственные угодья на территории КНДР. 

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"Существуют даже риски того, что Северную Корею ждёт массовый голод — как уже случалось в истории этой страны", - пишет издание. 

"Экономические причины, безусловно, играют роль в постепенном открытии экономики, которое может начаться сейчас. В частности, поставки продовольствия резко ухудшились во время коронавирусной изоляции", — говорит глава офиса Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерик Шпор. 

Ранее китайские и российские представители приехали с официальным визитом в Пхеньян, чтобы стать зрителями парада, приуроченного к 70-летию с момента окончания Корейской войны. 

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"Иностранные делегации были первыми иностранцами, которые увидели Северную Корею за последние годы", - отмечает издание. 

Первый же регулярный рейс авиакомпании Air Koryo после долгого перерыва приземлился в Пекине 22 августа. 

По данным сайта NK News, который специализируется на Северной Корее, в пятницу, 25 августа, состоится первый после пандемии рейс Владивосток — Пхеньян. 

Напомним:

Открытие границ с "дружественными государствами" не помешало элитной группе северокорейских хакеров тайно взломать компьютерные сети российской компании "НПО Машиностроения", производящей гиперзвуковые ракеты.

КНДР экономика
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