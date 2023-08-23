После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын разрешил регулярные полёты в две дружественные КНДР страны — Китай и Россию, и наблюдатели связывают это с опасениями массового голода.

Об этом пишет Bild.

"На протяжении последних трёх лет граждане Северной Кореи жили в полнейшей изоляции: такие меры были введены под предлогом пандемии коронавируса. Теперь северокорейский диктатор Ким Чен Ын разрешил регулярные полёты в две дружественные КНДР страны — Китай и Россию", - сообщает издание.

Некоторые наблюдатели связывают такое поведение северокорейских властей с последствиями тропического шторма Ханун, который повредил много объектов инфраструктуры и затопил сельскохозяйственные угодья на территории КНДР.

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"Существуют даже риски того, что Северную Корею ждёт массовый голод — как уже случалось в истории этой страны", - пишет издание.

"Экономические причины, безусловно, играют роль в постепенном открытии экономики, которое может начаться сейчас. В частности, поставки продовольствия резко ухудшились во время коронавирусной изоляции", — говорит глава офиса Фонда Фридриха Науманна в Сеуле Фредерик Шпор.

Ранее китайские и российские представители приехали с официальным визитом в Пхеньян, чтобы стать зрителями парада, приуроченного к 70-летию с момента окончания Корейской войны.

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"Иностранные делегации были первыми иностранцами, которые увидели Северную Корею за последние годы", - отмечает издание.

Первый же регулярный рейс авиакомпании Air Koryo после долгого перерыва приземлился в Пекине 22 августа.

По данным сайта NK News, который специализируется на Северной Корее, в пятницу, 25 августа, состоится первый после пандемии рейс Владивосток — Пхеньян.

Напомним:

Открытие границ с "дружественными государствами" не помешало элитной группе северокорейских хакеров тайно взломать компьютерные сети российской компании "НПО Машиностроения", производящей гиперзвуковые ракеты.