Рада расторгла Соглашение с Беларусью о трудовой деятельности

Верховная Рада прекратила действие Соглашения между Украиной и Беларусью о трудовой деятельности и социальной защите граждан.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Этот документ определял, что для получения работы гражданину необходимо разрешение на трудоустройство, выданное соответствующим органом государства на срок выполнения работы у определенного работодателя, но не более чем на один год.

Положения Соглашения остаются в силе в отношении трудовых договоров (контрактов), действовавших на момент его прекращения - до окончания срока, на который контракты были заключены.

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Как указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту о прекращении действия Соглашения, решение обусловлено военной агрессией России и причастностью Беларуси к незаконному применению силы против Украины, а также поддержкой со стороны РБ страны-агрессора.

Напоминаем:

Украина и Беларусь заключили это соглашение 17 июля 1995 года, ратифицировали 26 апреля 1996-го и оно вступило в силу 16 июля того же года.

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