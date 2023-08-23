Meta обвинили в нарушении прав конфиденциальности в Норвегии

Норвежский регулятор заявил в суде, что материнская компания Facebook – Meta Platforms – нарушает европейские правила конфиденциальности данных.

Об этом сообщает Reuters.

Meta была оштрафована на 1 млн крон (свыше 94 тыс долл.) в день с 14 августа за нарушение конфиденциальности пользователей путем сбора данных пользователей и использования их для таргетирования рекламы.

Владелец Facebook и Instagram требует временного запрета на приказ, налагающий ежедневный штраф в течение следующих трех месяцев.

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Юрист, представляющий регулятор Datatilsynet, заявила, что штраф действует, поскольку Meta не придерживается Европейского общего регламента защиты данных (GDPR).

Meta сообщила суду во вторник, что уже обязалась запрашивать согласие пользователей и что регулятор использовал "ускоренный процесс", который был не нужен и не дал компании достаточно времени для ответа.

Datatilsynet заявляет, что непонятно, когда и как Meta будет запрашивать согласие пользователей, и что в это время права пользователей нарушаются.

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Кроме этого, Datatilsynet может сделать штраф постоянным, передав свое решение Европейскому совету по защите данных, имеющему на это полномочия, если согласится с решением норвежского регулятора. Это также может расширить территориальную сферу решения на остальную Европу.

Агентство напоминает, что Норвегия не член Европейского Союза, но является частью единого европейского рынка.

Напоминаем:

Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) – ведущий регулятор ЕС по вопросам конфиденциальности – оштрафовала дочернюю компанию Meta WhatsApp на 5,5 млн евро за дополнительное нарушение законов о конфиденциальности.