Все разделы
Укр / Рус

Украина запросила рекордную аварийную помощь по электроэнергии: вдвое превышен предыдущий рекорд

Среда, 23 августа 2023, 14:31 - Лия Ильченко

22 августа Украине второй день подряд пришлось брать рекордную аварийную помощь для покрытия спроса на электроэнергию, причем предыдущий рекорд, установленный 21 августа, был превышен вдвое.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Так, с 13:00 до 22:00 объем запроса на аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии составил 3900 МВт-ч. Это почти вдвое больше рекорда, установленного в понедельник - 2000 МВт-ч.

Как пояснила НЭК, 22 августа потребление держалось на верхних отметках, а его вечерний максимум лишь на 2,5% был ниже рекорда всего лета 21 августа.

Реклама:

"Основная причина ее применения - дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, продолжается активная ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые готовятся к работе на максимальной мощности зимой", - отметило "Укрэнерго".

Там добавили, что объемов импорта из Европы не хватает для покрытия разницы между увеличенным потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях.

Напоминаем:

Реклама:

Украина летом этого года уже несколько раз принимала аварийную помощь от Европы для поддержания баланса между производством и потреблением электроэнергии:

  • 8, 12 и 28 июня - из Румынии и Польши общим объемом 1200 МВт-ч, 1600 МВт-ч и 1200 МВт-ч соответственно,
  • 27 июля - из Румынии с 13:00 до 16:00 объемом 1200 МВт-ч,
  • 16 и 17 августа - из Румынии в период 19:00-22:00 объемом по 1200 МВт-ч,
  • 22 августа - из Польши и Румынии с 18:00 до 22:00 в рекордном объеме 2000 МВт-ч.

Аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.

электроэнергия импорт Укрэнерго
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период 23 августа 2023, 09:21
В понедельник потребление электроэнергии установило новый рекорд: помогли соседние страны 22 августа 2023, 13:11
Новые возможности для "зеленой" генерации без "зеленого" тарифа 22 августа 2023, 08:09
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте