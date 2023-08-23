Украина запросила рекордную аварийную помощь по электроэнергии: вдвое превышен предыдущий рекорд

22 августа Украине второй день подряд пришлось брать рекордную аварийную помощь для покрытия спроса на электроэнергию, причем предыдущий рекорд, установленный 21 августа, был превышен вдвое.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Так, с 13:00 до 22:00 объем запроса на аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии составил 3900 МВт-ч. Это почти вдвое больше рекорда, установленного в понедельник - 2000 МВт-ч.

Как пояснила НЭК, 22 августа потребление держалось на верхних отметках, а его вечерний максимум лишь на 2,5% был ниже рекорда всего лета 21 августа.

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"Основная причина ее применения - дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, продолжается активная ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые готовятся к работе на максимальной мощности зимой", - отметило "Укрэнерго".

Там добавили, что объемов импорта из Европы не хватает для покрытия разницы между увеличенным потреблением и ограниченными возможностями выработки на электростанциях.

Напоминаем:

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Украина летом этого года уже несколько раз принимала аварийную помощь от Европы для поддержания баланса между производством и потреблением электроэнергии:

7 июня с 20:00 до 23:00 от энергосистемы Румынии ( объем неизвестен ),

8, 12 и 28 июня - из Румынии и Польши общим объемом 1200 МВт-ч, 1600 МВт-ч и 1200 МВт-ч соответственно,

27 июля - из Румынии с 13:00 до 16:00 объемом 1200 МВт-ч,

16 и 17 августа - из Румынии в период 19:00-22:00 объемом по 1200 МВт-ч,

22 августа - из Польши и Румынии с 18:00 до 22:00 в рекордном объеме 2000 МВт-ч.

Аварийная помощь не является коммерческим импортом. Это ситуативная мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы. Украина может использовать аварийную помощь от соседних стран благодаря синхронной работе энергосистемы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E.