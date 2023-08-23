Нефть падает накануне встречи руководителей мировых центробанков

Цены на нефть в среду, 23 августа, снизились, поскольку трейдеры были осторожны перед потенциально мрачными производственными данными и ежегодной встречей руководителей центробанков, где будут обсуждаться процентные ставки.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Цены на нефть марки Brent упали на 51 цент до 83,52 доллара за баррель в 07:38 по Гринвичу.

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Американской нефти West Texas Intermediate стоила 79,15 доллара за баррель, что на 49 центов меньше цены на предыдущей сессии.

Что повлияло на цены

Агентство отмечает, что рынки ожидают намеков на перспективы процентных ставок, когда официальные лица Федеральной резервной системы и политики из Европейского центрального банка, Банка Англии и Банка Японии отправятся в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на ежегодную встречу позже этой недели.

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Ранее в среду Япония сообщила о сокращении промышленной активности третий месяц в августе, а еврозона, Франция, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты собираются обнародовать собственные данные индекса деловой активности позже того же дня.

Решающее значение для поддержания спроса на нефть в течение оставшегося года имеет Китай, вторая по величине экономика мира. Но слабый рост разочаровал рынки, поскольку обещанное стимулирование не оправдало ожиданий, включая меньшее, чем ожидалось, снижение основного показателя кредитования.

Что касается предложения, члены Организации стран-экспортеров нефти и ее союзники решили ограничить поставки для повышения цен, а Саудовская Аравия сократила добычу еще на 1 миллион баррелей в день (б/д) с июля по сентябрь. Россия планирует сократить экспорт в августе на 500 тыс б/д.

Запасы сырой нефти в США продолжали снижаться, упав примерно на 2,4 млн баррелей за неделю, закончившуюся 18 августа, согласно рыночным источникам со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник. Это было чуть меньше, чем падение на 2,9 миллиона баррелей, которое аналитики ожидали в опросе Reuters.