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ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период

Среда, 23 августа 2023, 09:21 - Игорь Пилипив

Организация Объединенных Наций совместно с партнерами начала инициативу по сбору 268 млн долларов на поддержку Украины этой зимой.

Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

По его словам, ООН вместе с партнерами начали инициативу с призывом собрать 268 млн долларов, чтобы поддержать более 1,3 млн человек конкретной помощью в ближайшие зимние месяцы.

"Расчеты относительно потребностей в помощи основываются на опыте прошлой зимы, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тыс. генераторов в условиях острого энергетического кризиса", - пояснил Дюжаррик.

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Дюжаррик отметил, что в результате войны "серьезно повреждены" дома, энергетическая, водопроводная и газовая инфраструктура, что подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года, которое в Украине обычно начинается в октябре и продолжается до марта.

"Приоритетными также считаются ремонтные работы в центрах для перемещенных лиц и финансовая помощь переселенцам, "чтобы они могли оплачивать аренду жилья или коммунальные услуги". Гуманитарные организации будут помогать с ремонтом муниципальных систем отопления, добавил представитель Генсека", - говорится в сообщении. 

Представитель Генсека ООН подчеркнул, что этой зимой в ООН будут предоставлять приоритет аварийному ремонту домов в прифронтовых общинах, а также доставлять туда одежду, отопительные приборы и "другие зимние товары".

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Экономическая правда.

ООН электроэнергия война
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