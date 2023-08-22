В Раде хотят упростить смену целевого назначения земли для промышленности и энергетики

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым существенно уменьшается время на изменение целевого назначения земли за пределами населенных пунктов для объектов промышленности и энергетики.

Об этом сообщил автор документа, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в Facebook.

Основная цель таких изменений - восстановление промышленности и энергетики, отмечает депутат. С июня прошлого года упрощенная процедура изменения целевого назначения земли уже действует для релокированных предприятий, мультимодальных терминалов, портов на Дунае, жилья для ВПЛ, инженерно-коммуникационных сетей, объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фактически законопроектом предлагается расширить ее действие на объекты промышленности и энергетики. А именно, предлагается уменьшить время на изменение целевого назначения земли с нынешних 1-3 лет до около 1,5 месяца.

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Такая упрощенная процедура будет действовать для объектов промышленности и энергетики на период военного положения и в течение 5 лет после его прекращения. Она будет касаться земель за пределами населенных пунктов, по которым нет градостроительной документации.

Основанием станет заключение уполномоченного органа градостроительства и архитектуры местного совета о возможности размещения на земельном участке запланированного объекта - без обязательного требования по разработке градостроительной документации и документации по землеустройству.

Документ, который будет основанием для изменения целевого назначения земли, одновременно будет давать возможность осуществлять проектирование объекта строительства.

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