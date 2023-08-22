АРМА просит Кабмин назначить государственного управляющего Одесским НПЗ

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов обратилось к правительству с предложением определить управляющего для Одесского нефтеперерабатывающего завода по специальной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"Такое решение принято с учетом выявления рисков чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории предприятия", - пояснили в Агентстве.

Специальная процедура определения управляющего предусмотрена ст. 21-1 Закона об АРМА. Управителя должен определить Кабмин из государственных компаний, способных воплотить наиболее оптимальную стратегию развития завода.

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В АРМА добавили, что тщательно проанализировали всю имеющуюся информацию об активе и накануне обращения к правительству провели консультации с Одесской ОВА, Фондом госимущества и профильными компаниями нефтеперерабатывающей отрасли.

"Одесский НПЗ в свое время был одним из самых мощных предприятий в отрасли, однако из-за постоянной смены собственников, многолетний простой и вражеские обстрелы во время войны превратился в довольно сложный объект управления и инвестиций.

Поэтому в тесной координации с другими ведомствами прилагаем все возможные усилия для возрождения завода выгодным для государства способом", - отметила председатель АРМА Елена Дума.

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Напоминаем:

В 2017 году районный суд Одессы вынес приговор о спецконфискации целостного имущественного комплекса Одесского НПЗ, принадлежавшего олигарху Сергею Курченко.

Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил футбольный клуб "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК".