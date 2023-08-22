SpaceX блокировала работу Starlink для украинских военных из-за политических симпатий Маска - СМИ

Компания Маска SpaceX, которая в 2022 году взялась предоставлять доступ к интернету по всей Украине, разорвала связь для вооруженных сил, как только ВСУ вошли на оккупированную территорию, на которую посягает Россия.

Об этом пишет The New Yorker.

"Компания Маска SpaceX в течение нескольких месяцев предоставляла доступ к интернету по всей Украине, позволяя вооруженным силам страны планировать атаки и защищаться. Но связь была разорвана, когда они вошли на территорию, которую оспаривает Россия", - пишет издание.

"Мы начали немного паниковать. Маск мог отключить связь в любой момент. И это могло иметь реальное оперативное влияние на украинцев", - рассказал изданию чиновник министерства обороны США.

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Как пишет The New Yorker со ссылкой на источники, России было бы трудно полностью демонтировать украинскую связь. Но Маск мог это сделать.

Об этом рассказали три человека, причастных к внедрению Starlink в Украине. Все они говорили на условиях анонимности.

По словам собеседников издания, сначала никто даже не думал о влиянии, которое потенциально может иметь Илон Маск. Тем более на тот момент мысли были вокруг смерти людей и необходимости действовать.

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В последующие месяцы в Украину удалось передать тысячи единиц оборудования Starlink.

Сначала Илон Маск демонстрировал безоговорочную поддержку украинскому делу, но впоследствии SpaceX начала выражать различные сомнения.

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - сообщил директор SpaceX по государственным продажам в письме в Пентагон в сентябре прошлого года.

Илон Маск также был все больше обеспокоен тем фактом, что его технология используется для ведения войны. На конференции в Аспене он даже выразил поддержку Владимиру Путину и заявил о необходимости переговоров.

Кроме этого, он пытался убеждать в якобы неизбежности результата в пользу России и провел среди подписчиков опрос относительно своего плана. Большинство высказалось против идеи Илона Маска.

Рид Хоффман, который вместе с Илоном Маском основал PayPal, заявил, что тот, похоже, "клюнул на наживку Путина вместе с крючком, леской и грузилом".

Его симпатии начали также проявляться на поле боя. Однажды украинские войска, которые продвигались на юге, внезапно оказались без связи.

"Мы пересекли эту границу, и Starlink перестал работать. Связь прервалась, подразделения были изолированы. Командирам приходилось выезжать на поле боя, чтобы быть в радиусе действия радиосвязи, рискуя собой... Это был хаос", - рассказал изданию один из военных, который в то время был на линии фронта.

Другой украинец, участвовавший в боевых действиях, рассказал, что его "разбудили десятки звонков, в которых говорилось о том, что они потеряли связь и должны отступить".

Перебои со связью затронули подразделения в Херсоне, Запорожье, Харькове, Донецке и Луганске.

Американские и украинские чиновники считают, что SpaceX сознательно прервала связь, ограничив геозоны.

Для разрешения ситуации была проведена серия встреч.

Пентагону нужно было бы достичь контрактной договоренности со SpaceX, чтобы, как минимум, Маск "не мог проснуться однажды утром и просто решить, что он больше не хочет этим заниматься".

"Для нас это был своеобразный способ зафиксировать услуги по всей Украине. Это могло бы по крайней мере предотвратить то, чтобы Маск вообще вырубил выключатель", - пояснил бывший заместитель министра обороны США Колин Каль.

"Я пришел к выводу, что он начал нервничать из-за того, что в России все чаще считают, что участие Starlink способствует украинским военным усилиям, и искал способ успокоить российскую обеспокоенность", - добавил Колин Каль.

В итоге Илон Маск отказался от своих угроз прекратить обслуживание. А в июне этого года Министерство обороны США объявило, что достигло соглашения со SpaceX.