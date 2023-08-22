Программа компенсации кредитов "еОселя" стартовала в четырех областях - "Укрфинжилье"

В рамках государственной программы частичной компенсации ипотечных кредитов "еОселя" запущены четыре региональные программы.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").

В четырех областях программы компенсации кредитов "еОсели" работают уже по состоянию на 22 августа. Это Закарпатская, Николаевская, Черновицкая и Кировоградская области.

В Закарпатской области уже выдано 35 льготных кредитов, в Николаевской - 12, Черновицкой - 38, в Кировоградской - 17.

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В каждой области программа имеет свои особенности:

Закарпатская ОВА компенсирует процентную ставку военным ВСУ, которые служат по контракту.

Николаевская ОВА частично возмещает выплаты по ипотеке военным ВСУ, которые находились в плену.

Черновицкая ОВА компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам военным, силовикам, ветеранам войны, ВПЛ и тому подобное.

Кропивницкий городской совет компенсирует процентную ставку по ипотечному кредиту тем жителям города, которые взяли жилье под 3%.

"Такие программы нацелены прежде всего на развитие регионов: это стимулирование развития строительной отрасли, новые рабочие места и налоговые поступления в местные бюджеты. Кроме того, помощь в решении жилищного вопроса будет мотивировать оставаться в области и местных профессионалов, и тех, кто был вынужден переехать в результате войны", - прокомментировал директор департамента развития партнерских проектов и альтернативных продуктов "Укрфинжитло" Андрей Тарасенко.

"Укрфинжитло" сообщило, что для внедрения программы компенсации в своем регионе местным властям необходимо обратиться к банкам-партнерам "еОсели".

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Компенсация процентов, первого взноса или кредита от органов местного самоуправления и работодателей предусмотрена условиями программы "еОселя", утвержденными постановлением Кабмина №856 от 2 августа 2022 года.

Напоминаем:

Программа доступного ипотечного кредитования "еОселя" заработала в Украине с октября 2022 года. На льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья могут претендовать военнослужащие-контрактники ВСУ, работники сектора безопасности и обороны, медработники, педагоги, научные сотрудники. С момента ее запуска в 2022 году банки-партнеры уже выдали более 3 млрд грн кредитов более чем 2,2 тыс. участникам.

С 1 августа подать заявку на участие в программе "еОселя" под 7% могут ветераны войны, участники боевых действий, ВПЛ и граждане, которые не имеют собственного жилья, больше нормативной площади.

В программе "еОселя" участвуют шесть банков-партнеров: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank и Укрэксимбанк. Подать заявку на участие в программе можно в мобильном приложении "Дія".

В конце 2022 года правительство докапитализировало "Укрфинжитло" на 30 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). По словам вице-премьера - министра экономики Юлии Свириденко, такого финансирования достаточно, чтобы в 2023 году выдать 12-15 тыс. ипотечных кредитов.

В конце апреля Минэкономики, как единственный акционер "Укрнфинжитла", одобрил операции РЕПО с этими ОВГЗ на срок до года на сумму 15 млрд грн. Позже сообщалось, что ставка по этим операциям может составлять до 20% годовых, тогда как сами ОВГЗ были выпущены на срок до 5 лет по ставке 19,5% годовых.

Кроме того, 3 августа наблюдательный совет "Укрфинжитла" одобрил увеличение кредита ПриватБанка под залог ОВГЗ компании до 1,5 млрд грн.