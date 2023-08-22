Известный бренд одежды и фармацевтическая компания: из РФ ушло еще два западных бизнеса

Российский рынок покинул известный японский бренд одежды Uniqlo, а также Американская фармацевтическая компания MSD, которая была поставщиком в Россию одного из самых востребованных препаратов для лечения гепатита С - зепатира.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, японская компания Uniqlo, год назад принявшая решение покинуть российский рынок, отказалась от аренды помещений для своих магазинов в России. Об этом сообщили "Ведомостям" представители торговых центров.

Кроме того, в последнем финансовом отчете компании за III квартал говорится о "полном закрытии бизнеса".

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Все контракты по аренде помещений были разорваны со штрафными санкциями, весь персонал уволен с выплатой по 11 окладов, а японские менеджеры переведены в другие страны.

Как отмечают "Ведомости", компания обладает уникальными технологиями по производству курток, денима, трикотажа. Занять нишу японской компании с точки зрения технологий и цен пока не удалось не только в России, но и в других странах мира.

Кроме того, американская фармацевтическая компания MSD предупредила о прекращении поставок в РФ зепатира - одного из самых востребованных и доступных препаратов для лечения гепатита С. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

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В 2022 году на долю этого препарата в схемах лечения, оплаченных в РФ государством, пришлось 19%, а в первом полугодии 2023 года — 18%.

Препарат защищен патентом до 2030 года. Сейчас его аналогов в России нет.

Впрочем, компания, согласно закону, уведомила о прекращении ввоза препарата за год, поэтому поставки до 2024 года пока будут осуществляться.

На текущий момент компания также прекратила поставлять вакцины от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, а также препарат против ВИЧ — ралтегравир.

Напоминаем:

С момента полномасштабного вторжения российской армии в Украину почти 1000 компаний объявили о своих изменениях в планах относительно России.

Некоторые из них заявили о полном выходе и свернули деятельность, другие - только приостановили свой бизнес, или только отказались от запланированных инвестиций, часть - продолжает работу в обычном режиме.

С первых дней большой войны профессор и основатель Института руководителей высшего звена Йельского университета Джеффри Зонненфельд с командой экспертов и студентов следит за компаниями, которые работали/работают в России.

Впервые список был опубликован 28 февраля и там было всего несколько десятков компаний, которые заявили о своем уходе с российского рынка.

Исследователи разделили компании на пять групп, исходя из их заявлений и действий, и публикуют их здесь, ежедневно обновляя список.