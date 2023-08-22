"ДТЭК" восстановил электроснабжение после ракетного удара по Кривому Рогу

Энергетики "ДТЭК" во вторник утром восстановили электроснабжение 50,5 тысяч семей после ракетного удара по Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении энергохолдинга.

"Аварийные бригады "ДТЭК" начали ремонт сразу после получения разрешения от ГСЧС и военных. На 06:15 удалось оживить дома около 31 тысяч семей", - отметили в компании.

В течение следующих двух часов вернули свет и в другие обесточенные дома.

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Напоминаем:

Российские оккупанты утром 22 августа нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Захватчики повредили частные дома, а также перебили высоковольтную линию электропередач.