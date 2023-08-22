Падение рубля на прошлой неделе всколыхнуло валютный рынок Казахстана
Кратковременный обвал рубля на прошлой неделе всколыхнул валютный рынок Казахстана, подчеркнув, что риски могут распространиться даже на соседнюю страну, которая считается наименее уязвимой к потокам российского капитала.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что падение казахстанского тенге продолжалось до пятницы на прошлой неделе. Когда центральный банк Казахстана попытался разобраться в причинах обесценивания тенге, он обнаружил, что падение было "реакцией на ослабление рубля", сказала заместитель председателя Алия Молдабекова.
В понедельник Тенге мало изменился относительно доллара после укрепления почти на 2% в пятницу после пяти дней потерь.
По словам Молдабековой, связь между обменными курсами рубля и тенге по отношению к доллару сохраняется, однако сейчас уже нет высокой или линейной корреляции, как это было раньше.
"Национальный банк Казахстана не вмешивался в валютный рынок во время распродажи. Одной из причин девальвации было нежелание экспортеров продавать валюту в ожидании дальнейшего ослабления тенге после первоначального падения рубля", - говорится в сообщении.
Добавляется, что широкие экономические и коммерческие связи в течение длительного времени приводили к тому, что национальные валюты РФ и Казахстана часто двигались в ногу друг с другом. РФ является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а их граница является второй по длине в мире после границы между США и Канадой.
Напомним:
Президент РФ Владимир Путин в среду обсудит с российскими чиновниками усиление валютного контроля после того, как чрезвычайное повышение ставки на 3,5 процентных пункта не смогло остановить падение рубля.
Экономическая правда.