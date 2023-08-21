Domino's Pizza запускает процедуру банкротства российского бизнеса

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Компания DP Eurasia N.V. - оператор бренда Domino's Pizza в России – не смогла продать свой российский бизнес и инициировала его банкротство.

Об этом идет речь в сообщении компании, пишет Meduza.

"В условиях все более сложной обстановки холдинговая компания DPRussia вынуждена пойти на этот шаг, который приведет к пресечению попыток продажи DPRussia как действующего предприятия и, неизбежно, к сокращению присутствия группы в России", - заявили в компании.

В DP Eurasia N.V. добавили, что заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленные сроки.

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Вскоре после нападения России на Украину в марте 2022 года DP Eurasia объявила, что отказалась от роялти и инвестиций в РФ, но ее предприятия продолжили работу. На тот момент в России работало 188 пиццерий сети.

Напоминаем:

В декабре 2022 года оператор Domino's Pizza в России заявил, что рассматривает возможность продажи своего бизнеса спустя 10 месяцев полномасштабной войны РФ против Украины.

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В марте мастер-франчайзи сети Domino's Pizza, компания DP Eurasia, приостановила инвестиции в Россию, но 188 ресторанов продолжили работу в стране.