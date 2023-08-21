Прошлые сутки отключалась линия, питающая ЧАЭС, причины выясняют - Минэнерго

За прошедшие сутки трижды выключались линии электропередач НЭК "Укрэнерго", в том числе и питающая Чернобыльскую АЭС, а также из-за обстрелов остался без газоснабжения город Купянск.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Отмечается, что отключалась воздушная линия электропередачи 330 кВ, питающая Чернобыльскую АЭС, причины отключения выясняются. Из-за обрыва троса на несколько часов выключалась линия 330 кВ в Днепропетровской области и краткосрочно выключалась воздушная линия 330 кВ в Запорожской области.

В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Без газоснабжения остались около 4,5 тысяч абонентов в Купянске. Работы по восстановлению газовой сети продолжаются.

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Также в Харьковской области из-за обстрелов обесточены 11 тысяч потребителей в городе Волчанск и близлежащих селах. Без света остается часть абонентов в Донецкой, Запорожской, Сумской, Херсонской и Черниговской областях.