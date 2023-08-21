На картах Open StreetMap неизвестные поменяли географические названия в Москве
Понедельник, 21 августа 2023, 11:17 -
На картах некоммерческого веб-картографического проекта Open StreetMap 21 августа неизвестные поменяли отдельные географические названия в Москве.
Изменения остаются актуальными по состоянию на 11 утра, 21 августа.
Более всего "пострадал" центр Москвы.
Так, в частности, на карте появились надписи "Рубль сдох", "Рашка сдыхает", "Дохлых россиян больше 250 тыс на СВО", "Путин кинул страну" и пр.
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OSM позиционирует себя как "бесплатная географическая база данных, обновляемая и поддерживаемая сообществом добровольцев".
В OpenStreetMap при создании карты используется принцип вики. Каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения в карту.
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