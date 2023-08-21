Нефть растет на фоне сокращения мирового предложения

Цены на нефть в понедельник, 21 августа, выросли, поскольку мировое предложение сокращается из-за снижения экспорта из Саудовской Аравии и России, компенсируя назревшие опасения роста глобального спроса на фоне высоких процентных ставок.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Цены на нефть Brent поднялись на 61 цент до 85,41 доллара за баррель до 06:49 по Гринвичу.

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Нефть West Texas Intermediate подорожала на 63 цента и стоила 81,88 доллара за баррель.

Срок действия сентябрьского контракта на WTI истекает во вторник, а более активный октябрьский контракт подорожал на 56 центов до 81,22 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

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На прошлой неделе обе базовые цены в начале месяца прервали 7-недельную выигрышную серию, опубликовав недельную потерю на 2% после того, как доллар США укрепился из-за возможности процентных ставок оставаться выше, а кризис недвижимости в Китае усугубил обеспокоенность его вялой экономикой.

"Мы все еще видим напряженный нефтяной баланс до конца года, что свидетельствует о том, что цены все еще имеют место для роста", - прокомментировал руководитель отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

Кроме того, по его словам, "похоже, что доллар немного отдыхает, что обеспечит определенную поддержку".

Цены на нефть обычно изменяются обратно к доллару США, причем более слабый доллар делает покупки нефти дешевле для владельцев других валют и вызывает спрос.

Со стороны предложения экспорт сырой нефти ОПЕК+ сократится второй месяц в августе.

Между тем Китай, крупнейший импортер сырой нефти в мире, использует рекордные запасы, накопленные в начале этого года, поскольку нефтепереработчики сокращают закупки после того, как ОПЕК+ подтолкнула мировые цены до более 80 долларов за баррель.

В июле поставки Саудовской Аравии в Китай упали на 31% по сравнению с июнем, тогда как Россия по ее сниженной цене оставалась крупнейшим поставщиком в Китай.

Китайские нефтепереработчики также увеличили экспорт продуктов нефтепереработки в июле благодаря высокой экспортной марже.

Согласно отчету Baker Hughes в пятницу, в США количество действующих нефтяных вышек, являющихся первым показателем будущей добычи, на прошлой неделе упало на пять до 520, что является самым низким показателем с марта 2022 года.

Экономическая правда