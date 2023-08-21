Курс валют на 21 августа: наличная гривня снова ослабла в банках

В понедельник, 21 августа, наличная гривня продолжает падение против доллара и евро в кассах банков.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,77 – 38,06 грн против котировок в 37,73 – 38,15 в воскресенье.

В это же время "черный" курс евро оставался стабильным и составлял 41,47 - 41,81 грн против курса 41,4 - 41,82 грн за евро в воскресенье.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 37,5 – 38,25 грн (курс на 18 августа – 37,45 – 38,1 грн);

Евро – 41,0 – 41,8 грн (курс на 18 августа – 40,85 – 41,75 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 37,4 – 38,0 грн;

Ощадбанк – 37,35 – 38,25 грн;

Укрэксимбанк – 37,6 – 38,4 грн;

Райффайзен – 37,35 – 38,45 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда