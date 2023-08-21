Сербия поможет Венгрии с транзитом российского газа

Сербия готова транспортировать больше российского газа в Венгрию в случае непродолжения транзитного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Укринформ.

"Недавно мы узнали, что Украина стремится прекратить заключенное ранее транзитное соглашение с Россией. Сегодня президент Сербии дал ясно понять, что Сербия готова обеспечить необходимый транзитный объем, если Венгрия захочет нарастить закупку природного газа, который через Сербию транспортируется в Венгрию", - сказал министр.

Он добавил, что свое обещание президент Сербии Александер Вучич выразил лично премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в ходе встречи в Будапеште.

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В настоящее время Венгрия получает около 80% своего природного газа из России. Большинство из него импортируется через трубопровод "Турецкий поток", проходящий по территории Сербии.

Напоминаем:

Авиакомпания Air Serbia, которая продолжает осуществлять рейсы в Россию и из России, объявила об увеличении до 17 рейсов в неделю между Будапештом и Белградом – таким образом больше владельцев российских паспортов могут выбрать Венгрию как пункт въезда в ЕС.

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