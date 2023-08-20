ЕС планирует субсидировать экспорт украинского зерна - СМИ 

Европейская комиссия рассматривает возможность субсидирования транспортировки украинского зерна через свои страны-члены после того, как несколько стран запретили его импорт.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой Польское общественное радио.

Отмечается, что вопрос поддержки стоимости транзита украинского зерна обсуждается на встречах представителей Польши, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии, а также исполнительной власти ЕС и Украины.

Согласно сообщению, ориентировочная стоимость субсидий может составлять около 30 евро за тонну зерна.

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Ранее в этом году пять стран-членов ЕС, граничащих с Украиной, ввели временный запрет на продажу украинского зерна до середины сентября в связи с ростом жалоб местных фермеров на влияние на их бизнес.

Пять стран стремятся обеспечить, чтобы потенциальные субсидии сопровождались решением о продлении запрета до конца 2023 года. Действующие правила не распространяются на товары, следующие транзитом через их территорию.

Напомним:

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Подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза не поддерживает продление после 15 сентября эмбарго на импорт зерна из Украины, и в случае односторонних шагов Польши некоторые страны могут прибегнуть к контрмерам.