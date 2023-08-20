Украина модернизирует инфраструктуру с Румынией, чтобы увеличить объемы экспорта - Шмыгаль

Украина планирует развивать инфраструктуру с Румынией и Дунайский портовый кластер, чтобы усилить свой экспортный потенциал.

Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi24 рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, Украина работает над восстановлением работы черноморских коридоров для экспорта украинского зерна и другой продукции. Следовательно, первый контейнеровоз уже прибыл в Турцию.

"Для усиления экспортного потенциала Украина будет привлекать наших партнеров и активно развивать приграничную инфраструктуру с Румынией, а также Дунайский портовый кластер", - отметил Шмыгаль.

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Премьер также добавил, что РФ стала настоящим пиратом в Черном море, поскольку ее российские войска пытаются сорвать экспорт украинского продовольствия и этим ставят под угрозу мировую продовольственную безопасность.

Экономическая правда.