Все разделы
Укр / Рус

Украина модернизирует инфраструктуру с Румынией, чтобы увеличить объемы экспорта - Шмыгаль

Воскресенье, 20 августа 2023, 17:03 - Игорь Пилипив

Украина планирует развивать инфраструктуру с Румынией и Дунайский портовый кластер, чтобы усилить свой экспортный потенциал. 

Об этом в интервью румынскому телеканалу Digi24 рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль. 

По словам премьера, Украина работает над восстановлением работы черноморских коридоров для экспорта украинского зерна и другой продукции. Следовательно, первый контейнеровоз уже прибыл в Турцию. 

"Для усиления экспортного потенциала Украина будет привлекать наших партнеров и активно развивать приграничную инфраструктуру с Румынией, а также Дунайский портовый кластер", - отметил Шмыгаль.

Реклама:

Премьер также добавил, что РФ стала настоящим пиратом в Черном море, поскольку ее российские войска пытаются сорвать экспорт украинского продовольствия и этим ставят под угрозу мировую продовольственную безопасность.

Экономическая правда.

Шмыгаль Румыния экспорт порты
Реклама:
Материалы по теме
Правительство выделило 350 миллионов для энергетических компаний на подготовку к отопительному сезону 19 августа 2023, 16:45
Кабмин выделил 1,2 миллиарда на строительство оборонных сооружений на Харьковщине и Черниговщине 15 августа 2023, 16:00
В Украине более 50% атомных энергоблоков уже отремонтировано 13 августа 2023, 16:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте