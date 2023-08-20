Северокорейские хакеры атаковали военные учения США и Южной Кореи

Северокорейские хакеры атаковали совместные американо-южнокорейские военные учения, однако секретная информация не была похищена.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что хакеры, которые совершили атаку, были связаны с северокорейской группировкой "Kimsuky". Злоумышленники осуществили свой взлом через электронные письма южнокорейским подрядчикам, которые работают в центре моделирования военных учений Южной Кореи и США, говорится в заявлении полицейского агентства провинции Кёнги-Намбу.

"Было подтверждено, что военная информация не была похищена", - говорится в воскресном заявлении полиции.

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"Южнокорейская полиция и американские военные провели совместное расследование и обнаружили, что IP-адрес, который использовался во время попытки взлома, совпадает с тем, что был идентифицирован во время взлома оператора ядерного реактора Южной Кореи в 2014 году", - говорится в сообщении.

Однако Северная Корея отрицала свою причастность к кибератакам.

Добавляется, что хакеры из "Kimsuky" давно используют "фишинговые" электронные письма, которые обманом заставляют жертв сообщать пароли или нажимать на вложения или ссылки, которые загружают вредоносное программное обеспечение.

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Южнокорейские и американские войска в понедельник начнут 11-дневные летние учения Ulchi Freedom Guardian, призванные улучшить их способность реагировать на растущие ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи.

Северная Корея возражает против таких учений, заявляя, что они являются подготовкой США и их южнокорейского союзника к вторжению в страну.

Экономическая правда.