Китай увеличил производство чистой электроэнергии на 11,5%, достигнув 2,74 миллиарда кВт

Китай увеличил установленную мощность по производству чистой электроэнергии из возобновляемых источников на 11,5% по сравнению с предыдущим годом, до 2,74 млрд кВт.

Об этом сообщает Xinhua.

Согласно данным Национального энергетического управления (NEA), новая установленная мощность солнечной энергетики выросла на 42,9% в годовом исчислении до 490 млн кВт, тогда как мощность ветровой энергетики составила около 390 млн кВт, что составляет годовой прирост на 14,3%.

"По данным NEA, установленная мощность производства электроэнергии в стране составила около 2,74 млрд кВт, увеличившись на 11,5% в годовом исчислении. В течение многих лет Китай увеличивает инвестиции в возобновляемую энергетику в рамках своего стремления к "зеленому" развитию", - говорится в сообщении.

Реклама:

Добавляется. что в 2023 году общий объем инвестиций крупнейших энергетических компаний Китая в солнечную энергетику вырос на 108,7% в годовом исчислении до 161,2 млрд юаней (22,39 млрд долларов).

Экономическая правда.