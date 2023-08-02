Foxconn инвестирует $600 миллионов в Индию для производства компонентов для iPhone и чипов

Тайваньский производитель Foxconn - ключевой поставщик для Apple - инвестирует 600 млн долларов в два проекта в индийском штате Карнатака по производству компонентов для iPhone и оборудования для производства микросхем.

Об этом пишет Reuters.

Эта инвестиция свидетельствует о растущем интересе компании к Индии на фоне ставки на мощности за пределами Китая, пишет агентство.

Около 350 миллионов долларов пойдут на строительство завода по производству компонентов для iPhone, который создаст 12 тыс рабочих мест.

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Также Foxconn объединится с Applied Materials в проекте стоимостью 250 миллионов долларов по производству оборудования для изготовления микросхем.

Правительство штата заявило, что оба проекта были подписаны в рамках так называемых писем о намерениях, что означает, что окончательные условия могут измениться.

Foxconn, которая собирает около 70% iPhone и является крупнейшим в мире контрактным производителем, диверсифицирует производство подальше от Китая на фоне перебоев, связанных с COVID, и геополитической напряженности.

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Экспансия Foxconn в Индии также является последней в ряде иностранных компаний - от Micron до Amazon - которые расширяются и инвестируют миллиарды долларов в ближайшие годы, делая ставку на растущее потребление и спрос в самой густонаселенной стране мира.

Экономическая правда