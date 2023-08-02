На фоне выхода инвесторов из РФ крупнейшие банки мира в прошлом году заработали $6 миллиардов на торговле рублем

На фоне выхода инвесторов из РФ в прошлом году крупнейшие банки мира увеличили доход от торговых операций с российским рублем в три раза.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Vali Analytics, совокупно доходы 100 крупнейших банков мира от торговли рублем в 2022 году составили 6 млрд долл - втрое больше, чем в предыдущие годы (1,5 млрд долл в 2018-м, 1,8 млрд долл - в 2019-м, 2,1 млрд долл - в 2020-м, 2 млрд долл - в 2021-м).

По словам источников агентства, в частности, сотни миллионов долларов заработали банки с Уолл-стрит, которые начали торговать валютой с банками в Казахстане и Армении по более выгодному курсу. Объемы такой торговли достигали десятков миллионов долларов в день, говорят собеседники Bloomberg.

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Отмечается, что банки с Уолл-стрит воспользовались ситуацией, когда западные компании и международные инвесторы покидали российский рынок после вторжения РФ в Украину и санкций и стремились обменять свои рубли на доллары.

Для крупных банков это были "легкие деньги": валютные трейдеры нашли способ скупать доллары по низкой цене, а затем продавать их инвесторам, которые покидают Россию, с хорошей наценкой, не нарушая санкций, добавляет агентство.

В рамках этой схемы банки начали торговать долларами с кредиторами в странах, которые Россия считает "дружественными" и которые не попали под санкции США. Среди них - банки Казахстана (Halyk, Jusan Bank, Kaspi.kz) и Армении (Америабанк).

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По словам источников, эти кредиторы могли покупать доллары напрямую в российских банках по местному обменному курсу, который иногда был намного ниже, чем за рубежом. Сейчас банки продолжают торговать валютой с казахстанскими и армянскими организациями, но сделки стали менее выгодными, говорят собеседники Bloomberg.

Как отмечает агентство, компании с Уолл-стрит не обвиняли в каких-либо нарушениях, нет подозрений, что подобные сделки нарушали санкции.

Источники издания, знакомые со сделками, сообщили, что торговля в таком формате позволила их клиентам выйти из активов и соблюсти новые правила.

Goldman Sachs, Citigroup и JPMorgan отказались от комментариев, Halyk и Jusan Bank не ответили на запрос Bloomberg. Kaspi заявил, что не торговал рублями в значительных объемах с организациями с Уолл-стрит или российскими банками.

Экономическая правда