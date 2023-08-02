Криптобиржи, основанные резидентами Украины, нанесли ущерб госбюджету на миллиарды - БЭБ

Государственный бюджет за десять лет потерял не менее 3 млрд грн налогов от деятельности криптобирж, деятельность которых до сих пор не урегулирована в Украине.

К таким выводам пришли специалисты БЭБ, проанализировав деятельность криптобирж, основанных резидентами Украины.

По оценке аналитиков Бюро экономической безопасности общий объем торгов этих бирж только тремя виртуальными активами (BTC, ETH, USDT), за период их деятельности с 2013 по 2023 годы, составляет более $55 млрд.

С транзакций взимается торговая комиссия, которую каждая биржа устанавливает самостоятельно. Как правило - это 0,1 - 1,5% от суммы сделки. Средняя торговая комиссия составляет 0,8% от оборота, что ориентировочно за десять лет составило $445,5 млн.

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При этом упомянутые криптобиржи до сих пор не платят налоги в Украине, ведь отсутствует соответствующая нормативная база.

"Есть разные точки зрения на то как должны облагаться налогами эти операции и БЭБ будет действовать в соответствии с принятыми депутатами положениями. Но очевидно, что пока вопрос затягивается, государство продолжает терять десятки миллионов налогов ежемесячно. Кроме того, операции с криптовалютой могут использоваться для обхода санкций, вывода средств за границу, незаконного игорного бизнеса и совершения уголовных преступлений", - отметил заместитель директора Бюро экономической безопасности Украины Андрей Пащук.

Напоминаем:

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17 февраля 2022 года Верховная Рада приняла закон № 2074-ІХ "О виртуальных активах", который регулирует правоотношения в сфере обращения виртуальных активов в Украине. Он вступает в силу со дня внесения и принятия изменений в Налоговый кодекс Украины. Но до сих пор соответствующие нормы относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами не приняты.