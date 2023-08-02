С 3 августа доступ к бесплатной правовой помощи получит больше категорий граждан - закон

3 августа вступают в силу изменения в закон о бесплатной правовой помощи в соответствии с которыми расширяется перечень граждан, которые имеют право на получение юридической помощи за счет государства.

Закон № 3022-IX (законопроект 7473-д) был опубликован в "Голосе Украины" 5 мая 2023 года и вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.

Законопроектом предлагается предусмотреть на законодательном уровне:

право на бесплатную вторичную правовую помощь лицам, пострадавшим от торговли людьми;

право детей, недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена, на обращение за бесплатной первичной и вторичной правовой помощью (по вопросам, которые подпадают под такую помощь);

увеличение предела малообеспеченности лиц с инвалидностью для получения бесплатной вторичной правовой помощи, предусмотрев право таких лиц на бесплатную вторичную правовую помощь в случае, если они получают пенсию или помощь, которая назначается вместо пенсии, в размере, не превышающем двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

обязательное участие адвоката при рассмотрении судом дел об ограничении гражданской дееспособности физического лица, признании физического лица недееспособным и восстановлении гражданской дееспособности физического лица;

обязательное участие адвоката при предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке;

обязательное участие адвоката при принудительной госпитализации в противотуберкулезное учреждение;

право на бесплатную вторичную правовую помощь лиц, которые сообщили об активах в соответствии с законом "О санкциях";

права центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи привлекать переводчика, в том числе - сурдопереводчика;

возможность подачи обращений о получении бесплатной правовой помощи средствами электронной связи;

оплату услуг по медиации медиаторам, которые привлекаются центрами по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи;

права и обязанности субъекта права на бесплатную вторичную правовую помощь и тому подобное.

"Реализация законопроекта позволит, в частности, в условиях военного положения, обеспечить право лиц, пострадавших от торговли людьми, на бесплатную вторичную правовую помощь, обеспечить эффективную реализацию права лиц на получение бесплатной правовой помощи, путем совершенствования порядка представления и рассмотрения обращений лиц, предусмотреть обязательное участие адвоката по делам о признании физического лица недееспособным и оказания психиатрической помощи в принудительном порядке и т.д.", - говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

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Напоминаем:

Бесплатная правовая помощь - правовая помощь, которая гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов и других источников.

Государство определило два вида бесплатной правовой помощи:

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бесплатная первичная правовая помощь - вид государственной гарантии, которая заключается в информировании лица о его правах и свободах, порядок их реализации, восстановление в случае их нарушения и порядок обжалования решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц;