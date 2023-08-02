Атаки беспилотников на Москву: одна из авиакомпаний приостановила рейсы

Авиакомпания "Туркменистан" объявила об остановке полетов в Москву из-за рисков, возникших в результате атак дронов на российскую столицу.

Об этом сообщает Moscow Times.

Отмечается, что "в целях безопасности" эти рейсы временно перенаправят в Казань – столицу Татарстана.

Решение вступило в силу с 1 августа. В кассах авиакомпании сообщили, что рейсы в Москву не будут выполняться как минимум 3 недели - до 22 августа.

Реклама:

Беспилотники атаковали Москву 30 июля и 1 августа. БПЛА попали в деловой комплекс "Москва-Сити", где находятся Минэкономразвития, Минцифры и Минпромторга.

Также из-за атак дважды приостанавливал работу аэропорт "Внуково", некоторые рейсы перенаправляли в "Домодедово".

Напоминаем:

Реклама:

Ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ, один из них попал в бизнес-центр "Москва-Сити".

Ночью 30 июля беспилотник также попадал в здание бизнес-центра "Москва-Сити".