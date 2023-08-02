Ночная атака РФ на порт Измаила привела к скачку цен на продовольствие в мире - Reuters

Цены на пшеницу на Чикагской бирже в Чикаго подскочили на 6,5% после атаки России на порт Измаил в ночь на 2 августа.

Об этом сообщает Reuters.

"Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 4% после атаки в среду, и выросли еще примерно на 2,5% позже утром. Трейдеры вновь обеспокоены ударом по глобальным поставкам из-за вытеснения с рынка Украины, одного из крупнейших мировых экспортеров", - пишет агентство.

Агентство ссылается на "источник в промышленности", который подтвердил, что в порту Измаила уровень ущерба "серьезный".

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Аналитики также сообщают, что по состоянию на 1 августа, вследствие срыва зерновой сделки, экспорт зерна из Украины за месяц снизился на 40%, по сравнению с июнем, отмечает агентство.

Атака России на Измаил означает, что Кремль "увеличивает применение силы для восстановления морской экспортной блокады Украины", пишет Reuters.

Отмечается, что порт на Дунае благодаря члену НАТО Румынии служил основным альтернативным маршрутом из Украины для экспорта зерна с тех пор, как Россия возобновила фактическую блокаду черноморских портов Украины в середине июля.

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Но Россия неустанно атакует украинскую сельскохозяйственную и портовую инфраструктуру в течение более двух недель после отказа продлить соглашение, которое сняло блокаду украинских портов во время войны прошлого года.

В конце июля российские беспилотники нанесли удары по дунайским портам Украины, уничтожив зерновой склад. Украинские официальные лица заявили, что Москва нанесла удар по 26 портовым сооружениям, пяти гражданским судам и 180 000 тонн зерна за девять дней забастовок с момента выхода из зерновой сделки.

Москва заявляет, что будет рассматривать корабли, направляющиеся в украинские морские порты, как потенциальные военные цели.