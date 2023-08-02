Место жительства можно снова изменить онлайн в "Дії"

В "Дію" вернули и усовершенствовали услугу изменения регистрации места жительства.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Теперь, чтобы сменить место жительства, не нужно стоять в очередях, собирать документы, ходить в ЦНАП и ждать несколько дней. Делаете считанные клики в Дії и статус в реестре меняется автоматически, а вы экономите свое время и нервные клетки", - написал Федоров.

Онлайн-услуга предоставляет женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста. Для изменения места жительства нужно иметь налоговый номер, ID-карту или загранпаспорт в приложении.

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Для того, чтобы изменить место жительства ребенка, пользователь "Дії" должен быть совершеннолетним и получить разрешение второго родителя.

Министр цифровой трансформации добавил, что вместе с Минобороны работают над восстановлением услуги для мужчин призывного возраста.

Услуга была разработана совместно с МВД Украины, Государственной миграционной службой Украины и Министерством юстиции Украины при поддержке Программы EGAP, которая внедряется Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

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