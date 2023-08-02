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В РФ определили  перечень программ, обязательных для установки на ПК, телефоны и телевизоры

Среда, 2 августа 2023, 12:52 - Лия Ильченко

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил новый перечень российского программного обеспечения, обязательного для предустановки на компьютерную и мобильную технику в 2024 году.

Об этом сообщает российской  "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Там отметили, что программное обеспечение будет обязательно для установки на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления.

Согласно подписанному Мишустиным постановлению, с которым ознакомился корреспондент "Интерфакса", в обновленный перечень входят 40 наименований, в том числе продукция "Яндекса", "ВКонтакте" и "Касперского".

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"В новый список помимо программ, обязательных для предустановки в этом году, добавлены несколько видеосервисов. При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться", - сообщили в правительстве РФ.

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Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в РФ смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле 2021 года. 

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Отбор для включения конкретных приложений в перечень ведет Минцифры. Для предустановки отбираются наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).

Россия
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