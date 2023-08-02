Иран строит в Беларуси и РФ заводы по производству дронов - ISW

Иран строит заводы по производству беспилотных летательных аппаратов в Беларуси и РФ.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).

"Иран ведет строительство заводов по производству беспилотников в Беларуси и России, что поможет России легче покупать иранские беспилотники и обеспечит Ирану многочисленные экономические и военные выгоды", - говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что Иран подписал долгосрочные стратегические соглашения с Беларусью и РФ. И эти соглашение являются взаимовыгодными.

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Так, Россия выиграет, приобретая иранские беспилотники для вторжения в Украину.

Кроме того, строительство иранского завода по производству беспилотников в Беларуси облегчит "логистические проблемы", с которыми сталкивается Россия при транспортировке иранских дронов из Ирана через Ближний Восток.

Иран выигрывает, получая доходы для иранской экономики. Британская секретная разведывательная служба сообщила в июле, что Иран стремится получить наличные от России в обмен на иранские беспилотники. В настоящее время Иран сталкивается с критическими экономическими условиями, стоимость риала превысила 500 000 риалов к одному доллару США на 1 августа. Иранский статистический центр сообщил 25 июля, что уровень инфляции в Иране составляет примерно 47,5 процента.

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Россия также может принести пользу иранским военным. В конце 2022 года западные СМИ предположили, что Иран может получить российские истребители Су-35 в обмен на поставку России беспилотников. Однако иранские военные чиновники все чаще выражали скептицизм относительно получения Су-35 в последние месяцы.

Кроме того, западные СМИ в марте сообщили, что Россия предоставила Ирану передовое программное обеспечение для наблюдения и кибероружие в обмен на беспилотники. Высокопоставленный израильский военный чиновник отдельно выразил обеспокоенность в июне, что Россия предоставляет Ирану западное оружие, захваченное в Украине.

Напоминаем:

В мае 2023 года Украина утверждала, что иранские инженеры изучают, как превратить заводы в Гомеле, Беларусь, в мощности по производству беспилотников.

Администрация Байдена обнаружила в июне, что Иран помогает России построить завод по производству беспилотников в Елабуге, Татарстан, Россия.

В мае 2022 года Иран открыл завод беспилотников Ababil-2 в Душанбе, Таджикистан.