Нефть растет из-за высокого спроса в США

Цены на нефть в среду, 2 августа, выросли почти на 1%, поскольку данные о запасах сырой нефти и топливных продуктов свидетельствуют о высоком спросе со стороны США, что нивелирует беспокойство спроса в других странах.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь поднялись на 80 центов, или 0,94%, до 85,71 доллара за баррель в 06:25 GMT.

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Американская нефть West Texas Intermediate поднялась на 80 центов, или 0,98%, до 82,17 доллара за баррель.

Что повлияло на цены

По данным источников, запасы нефти в США сократились на 15,4 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 28 июля, по сравнению с оценками аналитиков о падении на 1,37 миллиона баррелей.

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Если данные правительства США, которые должны быть обнародованы позже в среду, совпадают с числом сокращения промышленности, это будет означать наибольшее падение запасов сырой нефти в США, начиная с 1982 года.

Запасы бензина упали на 1,7 миллиона баррелей по сравнению с оценками сокращения на 1,3 миллиона баррелей. Запасы дистиллята упали на 510 тыс баррелей по сравнению с прогнозами аналитиков о росте в 112 тыс баррелей. Оба являются индикаторами стабильного быстрого спроса на топливо в США.

"Сезонный пик спроса (на транспортное топливо) и сокращение поставок нефтедобывающими странами повлекли за собой рост цен на нефть", — объяснил аналитик CMC Markets Леон Ли.

Запасы сырой нефти также начали сокращаться в других регионах, поскольку спрос превышает предложение, ограниченное значительными сокращениями добычи со стороны Саудовской Аравии.

Цены на нефть могут продолжать расти, но они не могут превышать 90 долларов за баррель из-за рецессионного давления в некоторых регионах, таких как Европа. Кроме того, после того, как летний пик спроса пройдет, цены на нефть подойдут к концу этого раунда восходящего тренда.

Беспокойство по поводу того, что покупка нефти в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, может замедлиться из-за роста цен, а слабые данные индекса деловой активности указывают на то, что спрос на топливо может быть ниже, чем ожидалось, ограничил рост цен во время сессии.