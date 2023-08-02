Первая отечественная машина для разминирования прошла сертификацию

Первая отечественная машина для разминирования, которая была разработана харьковскими производителями, прошла сертификацию.

Об этом сообщает Министерство экономики.

"Компания-производитель получила сертификат соответствия и декларацию о соответствии, что позволяет наладить ее производство и использовать для разминирования территорий", - отметила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Ключевая задача сегодня - масштабировать производство отечественных производителей", - добавила она.

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Сейчас ежемесячно украинские производители смогут изготавливать две такие машины.

Кроме того, правительство ведет работу по налаживанию производства необходимой зарубежной техники на территории нашего государства. В частности, в Украине будут локализовать производства хорватская корпорация "DOK-ING d.o.o." и датская HYDREMA - украинские и иностранные производители уже подписали соответствующие Меморандумы.

Сегодня в Украине работают 20 машин для разминирования, из которых три - на Харьковщине, и около 3000 специалистов по разминированию.

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"Для ускорения очистки территории страны от мин и взрывчатки этих мощностей недостаточно", - отмечают в Минэкономики.

Отмечается, что во время каждой встречи с зарубежными партнерами Украина поднимает вопрос о поставках необходимого оборудования, обучения пиротехников, финансового обеспечения гуманитарного разминирования.

"Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы не импортировать оборудование, а покупать свое", - подчеркнула первый вице-премьер.

Кроме того, важными преимуществами отечественной техники перед зарубежными машинами по разминированию являются простота конструкции, сравнительно невысокая стоимость производства, обслуживания и ремонта. При этом разработка позволяет эффективно обезвреживать противопехотные и выявлять противотанковые мины.

По ее словам, такие машины, как разработка харьковчан будут полезными для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы транспорта и частных операторов, которые занимаются разминированием в Украине.