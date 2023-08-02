Курс валют на 2 августа: наличная гривня укрепляется к евро

В среду, 2 августа, наличный доллар на черном рынке почти не изменился по сравнению с курсом накануне, но несколько упал в цене в банках, евро, как на черном рынке, так и в кассах банков, дешевеет.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составил 37,09 – 37,30 грн против котировок в 37,08 – 37,29 во вторник.

В это же время "черный" курс евро составил 41,11 - 41,46 грн против курса 41,15 - 41,50 грн за евро во вторник.

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Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 36,9 – 37,5 грн (курс на 1 августа – 37,0 – 37,58 грн);

Евро – 40,85 – 41,6 грн (курс на 1 августа – 41,0 – 41,9 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 36,67 – 37,27 грн;

Ощадбанк – 36,7 – 37,7 грн;

Укрэксимбанк – 36,85 – 37,65 грн;

Райффайзен – 36,8 – 37,7 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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Экономическая правда