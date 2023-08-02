Fitch понизило кредитный рейтинг США до "АА+"

Из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до "AA+" с "ААА".

Об этом говорится в сообщении Fitch.

"Понижение рейтинга США отражает ожидаемое ухудшение налогово-бюджетных показателей в ближайшие три года, высокий и растущий государственный долг, а также ухудшение качества управления по сравнению с другими странами, имеющими рейтинги "АА" и "АААА", за последние два десятилетия, что проявилось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать в последний момент", - говорится в сообщении.

Ранее рейтинг США находился в списке на пересмотр с "негативным" прогнозом.

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Напоминаем:

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета Соединенных Штатов в 2023 году вырастет до 6,3% ВВП с 3,7% годом ранее в связи со снижением поступлений в федеральный бюджет, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит поднимется до 6,6% ВВП, в 2025 году - до 6,9%, прогнозирует агентство.

Общий госдолг США в текущем году, как ожидается, составит 112,9% ВВП. Это ниже, чем пиковые 122,3% ВВП в разгар пандемии коронавируса 2020 года, однако по-прежнему существенно выше уровня допандемийного 2019 года, когда долг был равен 100,1% ВВП. Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение достигнет 118,4% ВВП - это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг "ААА".

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