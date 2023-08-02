Реальный рост ВВП Украины в 2023 году может составить 5%, а не 2,8% - Минэкономики

Реальный рост валового внутреннего продукта Украины в 2023 году может составить до 5%, однако учитывая существующие риски Министерство экономики пока консервативно сохраняет прогноз роста на уровне 2,8%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства экономики Наталью Горшкову.

"В тех рабочих расчетах, которые мы имеем, мы так же, как и большинство экспертов, которые давали вам прогнозы, видим возможность в этом году выйти на реальный рост около 5%", - сказала она на дискуссии "Новый макроэкономический прогноз для Украины: каким будет курс, ВВП и инфляция", организованной Центром экономической стратегии (ЦЭС).

В то же время, Горшкова отметила, что менять текущий прогноз 2,8% министерство пока не намерено, поскольку риски остаются достаточно значительными.

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"Мы являемся частью бюджетного процесса, и мы не хотели бы каждый раз, как на качелях, пересматривать базу для формирования бюджета", - добавила представитель Минэкономики.

Она уточнила, что ранее в ведомстве прогнозировали рост экономики Украины в текущем году на 3,2%, однако в июне в связи с разрушением Каховской ГЭС и пессимистическими ожиданиями относительно будущего урожая, его скорректировали до 2,8%.

"Видимо, мы поспешили", - отметила Горшкова.

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Говоря о более дальних прогнозах, представитель Минэкономики отметила, что, как и большинство экспертов, в ведомстве надеются, что война в 2024 году завершится, и это будет стимулировать скорейшее восстановление в экономике.

"Поэтому, согласно текущим прогнозам, которые у нас есть, мы ожидаем в следующем году 5% роста", - сообщила директор департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По ее словам, основным драйвером роста выступает инвестиционная динамика, при этом характер инвестиций изменится: военные инвестиции будут замещаться инвестициями в инфраструктурные проекты, проекты, связанные с восстановлением, а также будут подкрепляться иностранными инвестициями, и возвращением мигрантов из-за рубежа.

По инфляции, которую Минэкономики в этом году ожидает на уровне 14,7%, Горшкова отметила, что прогноз ведомства остается также консервативным, поскольку сохраняется предположение возможности пересмотра официального курса гривны в конце года.

Напоминаем:

Нацбанк Украины на прошлой неделе повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2023 году с 2% до 2,9%, однако снизил его на 2024 год с 4,3% до 3,5%. Кроме того, НБУ улучшил оценку инфляции в этом году с 14,8% до 10,6%.