Сенаторы США внесли законопроект об "ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе"

Американские сенаторы внесли двухпартийный проект закона, направленный на поддержку украинской энергоинфраструктуры и уменьшение зависимости ЕС от России.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Сегодня наши друзья в Конгрессе - сенаторы Менендес (Д) и Риш (Р) внесли двухпартийный проект закона "Об ответе на кризис энергетической безопасности в Украине и Европе", - отметила посол Украины.

Она отметила, что "этот акт направлен на поддержку и развитие энергетической инфраструктуры Украины, а также на уменьшение энергетической зависимости стран ЕС от России, улучшение диверсификации источников энергии и т.д.".

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Маркарова отметила, что это полностью соответствует стратегическим приоритетам и планам реконструкции Украины.

"Энергетика - один из 5-ти ключевых наших приоритетов быстрого восстановления, которые США уже сейчас поддерживает и надеемся будет еще больше поддерживать", - резюмировала Маркарова.