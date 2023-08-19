Венгрия снова временно отменила поезда в Украину

Венгерская железная дорога заявила, что три поезда, которые должны были следовать в Украину, не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля".

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

"Венгерская железная дорога только что сообщила, что сегодня поезда №6284 из Дебрецена в Мукачево, №33 из Мукачево в Будапешт и №6285 из Захони в Чоп не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля", - говорится в сообщении.

В УЗ отмечают, что это уже не первый подобный случай в этом месяце.

Реклама:

"Нам жаль пассажиров, которые ожидают эти рейсы в Мукачево, Чопе и на территории Венгрии, и хотя этот маршрут обслуживает именно венгерский MAV START, мы со стороны Укрзализныци приносим извинения", - добавляют в Укрзализныце.

Напомним:

Венгерское правительство одобрило изменения в договор с Россией, которые позволят ему отсрочить выплату процентов по российскому займу, использованному для финансирования строительства атомной электростанции "Пакш II".

Реклама: