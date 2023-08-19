Все разделы
Укр / Рус

Венгрия снова временно отменила поезда в Украину

Суббота, 19 августа 2023, 15:32 - Игорь Пилипив

Венгерская железная дорога заявила, что три поезда, которые должны были следовать в Украину, не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля".

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

"Венгерская железная дорога только что сообщила, что сегодня поезда №6284 из Дебрецена в Мукачево, №33 из Мукачево в Будапешт и №6285 из Захони в Чоп не будут курсировать из-за "большого пассажиропотока и длительного пограничного контроля", - говорится в сообщении.  

В УЗ отмечают, что это уже не первый подобный случай в этом месяце.

Реклама:

"Нам жаль пассажиров, которые ожидают эти рейсы в Мукачево, Чопе и на территории Венгрии, и хотя этот маршрут обслуживает именно венгерский MAV START, мы со стороны Укрзализныци приносим извинения", - добавляют в Укрзализныце.

Напомним: 

Венгерское правительство одобрило изменения в договор с Россией, которые позволят ему отсрочить выплату процентов по российскому займу, использованному для финансирования строительства атомной электростанции "Пакш II".

Реклама:
Венгрия Укрзализныця железная дорога
Реклама:
Материалы по теме
Венгрия договорилась с РФ отложить выплату платежей за строительство новой АЭС 15 августа 2023, 20:10
УЗ временно запретила перевозку с/х товаров в Венгрию и всех товаров в Иран 4 июля 2023, 16:30
Венгрия согласна смягчить режим агроторговли с Украиной, с одним "но" 28 июня 2023, 16:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте