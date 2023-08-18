Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X

Владелец соцсети X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что планирует удалить функцию блокировки для пользователей в приложении.

Об этом он написал на своей странице в Х.

"Блокировка будет удалена как "функция", кроме DM (частных сообщений - ред.) - написал он.

После этого некоторые пользователи приложения начали обвинять Маска в стремлении удалить функцию блокировки из-за ее негативного влияния на пользователей, которые подписываются на услугу "Blue" компании - службу подписки, реализованную Маском для замены прежней службы проверки приложения.

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Экономическая правда