Французский алкогольный концерн Pernod Ricard готовится закрыть представительство в РФ

Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, владеющий брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat, готовится к закрытию представительства в России.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Так, гендиректор АО "П.Р.Русь" Лоран Пийе, который руководил структурой с 2019 года, перешел в другой регион, а курировать прекращение бизнеса будет Игнатий Аракелян, который руководил Ереванским коньячным заводом, входящим в Pernod Ricard.

В Pernod Ricard подтвердили, что бывший руководитель российского офиса перешел на новую должность в другом регионе. Аракелян уточнил, что в "П. Р. Русь" продолжаются необходимые процедуры для остановки операционной деятельности, других планов у компании нет.

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По словам источника издания на рынке, "П. Р. Русь" уже покинула почти вся команда, оставшиеся сотрудники могут уйти до конца августа.

По данным участников рынка, в 2020-2021 годах компания импортировала в РФ примерно по 14 млн литров крепкого спиртного без учета Ararat. В 2022 году после вторжения РФ в Украину и санкций против РФ компания сократила ввоз до 6,95 млн литров.

В мае 2023 года концерн объявил о прекращении поставок всех международных брендов в РФ. За январь-апрель, по имеющимся у издания данным, компания ввезла 4,6 млн литров алкоголя.

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При этом источник в крупной алкогольной компании рассказал газете, что 70-90% коньяка Ararat потребляется в России, и других рынков для напитка с такими объемами потребления нет.

Собеседник издания отмечает, что Pernod Ricard может отдать всю дистрибуцию марки Luding Group вплоть до продажи завода, но пока договоренности не достигнуты. О возможной продаже производства Ararat заявил еще один источник на рынке.

В Pernod Ricard любые разговоры о продаже Ararat отрицают.

Напомним:

Pernod Ricard - владелец бренда шведской водки Absolut, которая в апреле заявила о возобновлении экспорта в Россию.

Возобновление импорта водки в РФ вызвало шквал критики, в том числе и от чиновников. Кроме того, известные бары и рестораны Стокгольма прекратили продажу продукции Pernod Ricard, а в соцсетях начали распространяться призывы к полному ее бойкоту.

После этого производитель водки Absolut объявил о прекращении всего экспорта в Россию.

В мае Pernod Ricard объявила о полном выходе с российского рынка.

Экономическая правда