Банки в июне вдвое увеличили выдачу ипотечных кредитов – опрос НБУ

В июне 2023 года украинские банки выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на результаты ежемесячного опроса банков.

Отмечается, что объем и количество ипотечных кредитов выросли более чем вдвое по сравнению с маем, причина - активизация льготного кредитования в рамках программы "еОселя".

При этом средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в июне 7,9% (в мае - 8,1%).

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"В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне выдано в городе Киеве и Киевской области - 223 договора на общую сумму 377,9 млн грн (50,1% от общего объема), Львовской (25 договоров на 41,8 млн грн), Ровенской (30 на 41,6 млн грн) и Винницкой (26 на 37,5 млн грн) областях", - говорится в сообщении.

Во время опроса НБУ в июле 2023 года ответы предоставили 26 банков, доля которых в общем валовом ипотечном портфеле на конец 2021 года составляла 94,9%.

Экономическая правда

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