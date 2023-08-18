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"Новая почта" напомнила о бесплатной доставке посылок для военных: как получить промокод

Пятница, 18 августа 2023, 18:11 - Лия Ильченко

Один из двух крупнейших почтовых операторов Украины компания "Новая почта" напомнила о бесплатной доставке посылок для военных и рассказала, как это сделать практически. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"Почти у каждого украинца есть друзья, родные или близкие, которые воюют на передовой. Новая почта доставляет посылки для военных бесплатно, то есть за свой счет. Программой может воспользоваться каждый желающий", - говорится в сообщении.

Для этого нужно:

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  • заполнить форму по ссылке;
  • указать для какого подразделения доставка;
  • получить промокод. Заявка будет рассмотрена в течение двух рабочих дней.

Получить можно неограниченное количество промокодов, но в течении недели общий объем отправлений по ним - до 1000 кг.

Программа "Гуманитарная почта Украины" действует с 2014 года. За это время "Новая почта" доставила за свой счет почти 1 млн посылок для военных. С начала 2023 года программой разовой помощи "Новой почты" уже воспользовались 16 тыс украинцев и 1500 благотворительных фондов и волонтеров.

Новая почта
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