Оператор ГТС закупил 8 офисных кресел за 1,2 млн гривен

Соответствующее тендерное объявление, которое по состоянию на август уже закрыто, обнаружилось в системе электронных торгов Prоzorro.

Тендер объявили в марте 2023 года и завершили в апреле.

Единственным участником торгов, а также победителем, стало ООО "КИСПРИ УКРАИНА".

Предложение победителя почти до копейки совпало с тендерным предложением ОГТСУ - 1,2 миллиона гривен.

Реклама:

За каждое из восьми кресел повышенного комфорта Sedus Mr 24 ОГТСУ заплатило около 128 тысяч гривен.

При этом, на зарубежных сайтах это же кресло стоит около 58 тыс грн или 2,5 раза дешевле.

Поставлять уже оплаченные кресла победитель имеет возможность до середины сентября 2023 года, то есть, в течение 5 месяцев с момента объявления результатов торгов.

Реклама:

Согласно информации платформы открытых данных Youcontrol, ООО "КИСПРИ УКРАИНА" было зарегистрировано в июле 2017 года.

При этом, согласно информации платформы Dozorro, которая занимается мониторингом госзакупок, за 6 лет деятельности стоимость всех контрактов ООО "КИСПРИ УКРАИНА" составила 2,02 млн грн, то есть, меньше половины от одного контракта, который удалось получить по тендеру Оператора газотранспортной системы Украины.