Компания из "большой четверки" начала аудит "Киевгорстроя"

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Компания EY Ukraine начала проводить финансовый аудит частного акционерного общества "ХК "Киевгорстрой".

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации агентству "Интерфакс-Украина".

"Проверка начата. Из аудиторских компаний так называемой Большой четверки к проверке привлечено ООО "Эрнст энд Янг". Средства на оплату услуг независимого аудиторского субъекта деятельности из городского бюджета привлекать не планируется", – отметил директор департамента коммунальной собственности КГГА Андрей Гудзь.

По его словам, оплата услуг аудиторов будет осуществляться за счет средств ЧАО "ХК "Киевгорстрой". При этом информации о работе субъекта аудиторской деятельности по другим предприятиям коммунальной собственности нет.

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Специальная проверка финансовой деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой" охватывает период 2020-2023 годов. Учитывая это и объем работы результаты проверки ожидается получить ориентировочно в середине октября 2023 года.

Гудзь отметил, что окончательные результаты и выводы проверки будут доведены до сведения наблюдательного совета компании, временной контрольной комиссии Киевского городского совета по вопросам проверки деятельности ЧАО "ХК "Киевгорстрой", а также общественности.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой" является Киевский городской совет (80%).

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Напоминаем:

Ранее "Киевгорстрой" сообщил о значительном размере задолженности по договорам рассрочки и слабых продажах, что препятствует возобновлению активных строительных работ на объектах.

Наблюдательный совет и правление "Киевгорстроя" приняли решение провести аудит компании и временно отстранили президента холдинга Игоря Кушнира от исполнения обязанностей.

В 2022 году холдинг получил 35,8 млн грн чистого убытка против 4,3 млн грн чистой прибыли в предыдущем году. При этом его выручка выросла на 23% и достигла 1,8 млрд грн.

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