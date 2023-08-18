В Украине растет количество уголовных дел по порно, большинство - контент с детьми

В 2023 году в Украине значительно увеличилось количество уголовных дел, связанных с порнографией, при этом большая часть этих дел - это порноконтент, связанный с детьми.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

Как свидетельствуют данные прокуратуры, за 7 месяцев текущего года было возбуждено 1943 дела по статьям о порно и детском порно (ст. 301 и 301-1 Уголовного кодекса). Это уже больше, чем за весь прошлый год, когда было возбуждено 1880 дел.

Рост количества дел по статье 301 УК (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) наблюдается с 2020 года. Однако если в 2021 и 2022, в среднем, в месяц открытых дел за контент 18+ больше на 27%, то в этом году в Украине зафиксирован настоящий бум - +77% производств в месяц.

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При этом, если за ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов открыто 699 производств, то за порноконтент, связанный с детьми, почти вдвое больше - 1244. Для сравнения, за весь прошлый год по соответствующим статьям было открыто 785 и 1095 производств.

Статья 301-1 (порноконтент, связанный с детьми - получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или иное перемещение, изготовление, сбыт и распространение) была отделена в 2021 году, но статистика по ней в отчетах ГПУ появилась только в 2022 году.

По данным BRDO, в 2021 году правоохранители потратили около 85,5 тыс рабочих часов на дела по статье 301 УКУ о распространении взрослого порно. Это примерно год ежедневной работы без отпусков 41 следователя.

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За январь-июль 2023 года в суд поступило 69% от общего количества дел, открытых за взрослый контент.

В 2021 году в суд попала только половина дел о порно, еще 205 были закрыты на этапе досудебного следствия.

Напоминаем:

15 августа в Украине стартовало обсуждение нового законопроекта по декриминализации взрослого порноконтента.

18 августа законопроект, которым предлагается декриминализировать порнографию, зарегистрировали в Верховной Раде.

Сейчас украинское законодательство предусматривает следующую ответственность:

ст. 301 УКУ изготовление и оборот порно: штрафы до 68 тысяч грн, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если контент распространился среди несовершеннолетних, то сумма штрафа возрастает до 85 тысяч грн, а лишение свободы - до пяти лет.

ст. 301-1, получение доступа к детской порнографии, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Зато четкого понимания, что именно считается "распространением" порнографии, у государства нет, а статья не видит разницы между собственным и коммерческим сексуальным контентом.