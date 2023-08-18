Законопроект о легализации порно зарегистрировали в Раде

Законопроект, которым предлагается декриминализировать порнографию, зарегистрировали в Верховной Раде.

Об этом говорится на странице законопроекта №9623 на сайте ВРУ.

Сейчас сопроводительные документы к законопроекту (пояснительная записка, текст законопроекта) не опубликованы.

Как ранее писала ЭП, законопроектом предлагают пересмотреть действие двух статей Уголовного кодекса: 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".

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Статью 301 предлагают изложить в новой редакции, которая будет предусматривать наказание только за распространение порнографического контента без согласия лица, которое в нем изображено, или за распространение порнографии среди несовершеннолетних.

За распространение порнографии без согласия лица, которое в ней изображено, предлагается предусмотреть штраф 17-51 тыс грн, арест до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. За сбыт порнографии несовершеннолетним, а также принуждение к созданию порно - штраф 85-170 тыс грн или лишение свободы на три-семь лет.

Кроме того, авторы проекта предлагают ввести понятие "экстремальная порнография", то есть изображение насильственных действий, половых актов с животными или телом умершего человека. За изготовление и распространение таких материалов предлагают наказывать штрафами в размере 51-85 тыс грн, ограничением свободы на срок три-пять лет или лишением свободы на срок до трех лет.

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Также в этой статье авторы определяют понятие "порнография". Это материалы, изображающие лицо "в реальном или смоделированном откровенно сексуальном образе или задействованное в реальном или смоделированном откровенно сексуальном поведении или любое изображение половых органов в сексуальных целях".

Статью 302 предлагают исключить вообще. Несмотря на отмену этой статьи в Уголовном кодексе, говорят авторы документа, сохранится ответственность за создание и содержание публичных домов, связанных с торговлей людьми, сутенерством или вовлечением в проституцию. Эти действия наказываются статьями 149 и 303 соответственно.

Также авторы законопроекта отмечают, что изменения никоим образом не будут касаться распространения или производства детской порнографии.

Подробнее читайте в статье: Легальная "клубничка". Депутаты хотят узаконить порнографию: как это повлияет на экономику

Напоминаем:

В начале недели в Верховной Раде началась подпись под законопроектом о декриминализации порнографического контента. Сам документ планируют зарегистрировать уже на этой неделе.