У Зеленского хотят привлечь Всемирную торговую организацию к Украинской формуле мира

В Офисе Зеленского обсудили с гендиректором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала привлечение ВТО к имплементации второго пункта Украинской формулы мира - "Продовольственная безопасность".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам встречи между Оконджо-Ивеала и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

На встрече прежде всего обсудили защиту свободной торговли, в частности в Черном море, которой сейчас угрожает российская агрессия против Украины.

Ермак подчеркнул, что целенаправленное уничтожение Россией транспортной и аграрной инфраструктуры Украины и "блокада" украинских портов угрожает поставкам украинской агропродукции и имеет целью продовольственный шантаж. Это создает непосредственную угрозу продовольственной безопасности и нарушает свободу торговли.

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Поэтому он предложил рассмотреть возможность привлечения Всемирной торговой организации к имплементации второго пункта Украинской формулы мира под названием "Продовольственная безопасность". По словам руководителя ОП, авторитет ВТО и ее влияние на международную торговлю может сыграть важную роль в имплементации этого пункта.

Стороны договорились прилагать усилия для восстановления полноценного экспорта из Украины, укрепления продовольственной безопасности в мире, в частности через гуманитарную инициативу Grain from Ukraine, усиление роли ВТО в восстановлении мира в Украине, а также преодоление бедности и голода в мире.

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Напоминаем:

Уже 58 стран поддержали подготовку украинской Формулы мира.