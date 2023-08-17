Нацбанк планирует создать отраслевой госархив до 2026 года

Национальный банк Украины объявил, что начинает работу над созданием Отраслевого государственного архива НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение о создании архива НБУ Кабмин принял 15 августа на основании совместного представления Министерства юстиции и НБУ.

"Согласно законодательству Украины Национальный банк должен хранить архивные дела банков. Это более миллиона дел.

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Создание Отраслевого государственного архива НБУ выведет на качественно новый уровень нормативно-методологическое обеспечение субъектов финансового рынка и позволит Национальному банку обеспечить надежное хранение и учет архивных документов", - заявил заместитель председателя НБУ Ярослав Матузка.

В НБУ добавили, что создание отраслевого госархива НБУ обеспечит:

создание единых методологических и методических основ нормирования в нормативно-правовых актах Национального банка порядка организации делопроизводства и ведения архивного дела в банках;

хранение документов Национального банка, банков Украины, неплатежеспособных и ликвидированных банков, а также документов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг;

организацию и ведение государственного учета документов Национального архивного фонда и создание условий для пользования ими;

согласование учетных архивных документов Национального банка, банков Украины, неплатежеспособных банков, ликвидация которых осуществляется Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

В НБУ рассказали, что сейчас будут нарабатывать концепцию воплощения этого проекта, который будет соответствовать международной практике ведения архивной документации, а также - нормативно-правовую базу для функционирования архива НБУ.

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Следующим этапом станет наработка проекта реконструкции здания для хранения архивных документов и, собственно, проведение реконструкции.

"Создание Отраслевого государственного архива предполагается до 2025 года включительно. В то же время мы понимаем, что идет война, поэтому сроки реализации будут зависеть от ситуации в стране", - пояснил Матузка.

На сегодня в НБУ хранится 1,5 млн дел, из которых: 0,6 млн дел Нацбанка, 0,8 млн дел неплатежеспособных и ликвидированных банков и 0,1 млн дел Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В целом Нацбанк является хранителем документов 180 неплатежеспособных и ликвидированных банков.

Экономическая правда