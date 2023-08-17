Российский турбизнес констатирует почти крах туристического сезона в оккупированном Крыму

Только 2,7% россиян, бронировавших отели и жилье для отдыха в 2023 году, захотели испытать экстрим туризма в практически прифронтовом Крыму.

Об этом пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на опрос российских сервисов поиска и бронирования туров и отелей.

Так, сервис поиска и бронирования туров "Слетать.ру" рассказал, что его статистика продаж показывает, что за год доля Крыма на внутреннем рынке снизилась до 2,7% по итогам лета.

Другой российский сервис бронирования - Ostrovok, рассказал изданию, что количество желающих отдохнуть на полуострове в пик сезона упало на 50–60% по сравнению с 2022 годом.

Реклама:

Сервис бронирования "Твил" сообщает, что число бронирований в Севастополе снизилось на 66%, а в Евпатории — на 69%. В связи с этим средняя стоимость ночи проживания в последней сократилась на 21%, до 3,8 тыс. рублей.

В туроператоре "Алеан" рассказали, что число бронирований в Крыму этим летом сократилось на 50%.

При этом, как уточняет вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, на нежелание россиян ехать на оккупированный полуостров повлияла напряженная обстановка в Крыму, а также взрыв и пробки на Крымском мосту.

Реклама:

По его прогнозам, по итогам восьми месяцев года регион посетят 3,7–3,9 млн туристов.

Напоминаем:

Согласно российской статистике, рекорд по турпотоку Крым установил в 2021 году — 9,5 млн человек.

В марте 2023 года Россия начала готовить оккупированный Крым к наступлению Украины. К апрелю на пляжах полуострова оккупанты вырыли окопы протяженностью в десятки миль, писала Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки космической компании Maxar. Укрепления соорудили в районах Медведевки, Витино и в других частях Крыма.

Помимо окопов, вдоль побережья Черного моря установили противотанковые надолбы, рвы и артиллерийские орудия.